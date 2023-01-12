بعد فيديو لطلاب منشغلين أثناء الدرس.. حضرموت: مكتب التربية يمنع الهواتف في المدارس

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت منع اصطحاب الجوالات للطلاب أثناء سير الدوام المدرسي وتغيير مدير مدرسة بسبب انتشار فيديو، مدارس وثانويات ساحل حضرموت (شرق اليمن).



ويأتي هذا القرار بعد الحادثة التي أظهرها فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر عدداً من طلاب ثانوية الحداد بمدينة المكلا وهم يتصفحون هواتفهم ويستلقون على الكراسي وذلك بحضور المعلم أثناء شرحه للمادة.



وأصدر مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت - نتيجة ذلك - قراراً يقضي بتوقيت كل من مدير الثانوية لطفي الريدي، ووكيلها، ومعلم المادة.



انتشر مقطع فيديو يظهر عددا من طلاب ثانوية الحداد بمدينة المكلا وهم يتصفحون هواتفهم ويستلقون على الكراسي ومنهم نائم داخل الفصل الدراسي، غير مبالين بحضور المعلم أثناء شرحه للمادة.



وتسبب المقطع بتفاعل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرين إدارة الثانوية في التهاون في إدارة العملية التعليمية والتربوية في الثانوية، وبين من وصفوا ذلك بالكارثة التعليمية، وشددوا على ضرورة محاسبة المعلم وإدارة الثانوية.

وأظهر الفيديو "طالباً نائما على الكرسي بشاهد في هاتفه، وآخرون يتصفحون هواتفهم بينما المدرس يشرح الدرس".



من جهتها أصدرت إدارة التربية والتعليم بساحل حضرموت قراراً "بإيقاف كل من مدير الثانوية لطفي الريدي، ووكيلها، والمدرس الذي ظهر في الفيديو".



وقضى القرار بتكليف إدارة جديدة للثانوية، حيث تم تعيين غالب عيضة بن علي الحاج قائماً بأعمال المدير، لحين صدور قرار نهائي عقب التحقيق في الواقعة.