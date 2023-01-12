شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعدما فضحوا فسادها.. ميليشيا الحوثي تحاكم 4 ناشطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، الأربعاء، أولى جلساتها لمحاكمة أربعة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم تتعلق بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.

وقالت مصادر حقوقية إن الناشطين على اليوتيوب أحمد حجر، ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي مثلوا، الأربعاء، أمام الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، بعد أسابيع من اعتقالهم، على خلفية انتقادهم لاستشراء الفساد وتفاقم حدة الضائقة المعيشية في مناطق سيطرة الميليشيا.

وجاء في لائحة الاتهام أن المذكورين أذاعوا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة وحرضوا الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل حركتها بقصد تكدير الأمن.

كما تضمنت اللائحة اتهامات للناشطين الأربعة بارتكاب جرائم قذف وسب بحق المسؤولين الحوثيين، وهي اتهامات أنكرها المذكورون جملة وتفصيلا.

وكان الناشطون الأربعة ظهروا في فيديوهات على اليوتيوب، تندد بفساد قيادات رفيعة في ميليشيا الحوثي وإثرائهم غير المشروع، في ذروة تصاعد موجة الاحتقان والغضب الشعبي ضد سلطة الميليشيا المدعومة من إيران، مع التردي المريع للأوضاع المعيشية للسكان في مناطق نفوذ الميليشيا التي تجني يوميا ملايين الدولارات من موارد وعائدات الدولة شمال البلاد.