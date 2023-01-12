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وزير الاتصالات يعلن قرب توسعة شبكة "عدن نت" في أربع محافظات

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، نجيب العوج، قرب تدشين عمل شركة يمن نت، في محافظات حضرموت، وعدن ولحج وأبين.
 
جاء ذلك خلال تفقده اليوم، سير العمل الجاري في توسعة مبنى مشروع (عدن نت) وأعمال والتجهيزات وفق أحدث المواصفات الفنية والتقنية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
 
واستمع وزير الاتصالات، من مدير عام مشروع عدن نت المهندس منصور الوليدي ونائبه المهندس غمدان العنشلي، إلى شرح عن طبيعة التوسعة والتجهيزات الجارية بما يمكن من تعزيز بيئة العمل واداء الموظفين لمهامهم بكفاءة عالية.
 
واكد العوج، أهمية مشروع عدن نت باعتباره مشروع وطني هام الهدف منه تقديم وتوفير خدمات الاتصالات الجيل الرابع بجودة عالية وبأحدث التقنيات العالمية لتلبية تطلعات المواطنين ومختلف القطاعات في مواجهة التحديات التي فرضها واقع المرحلة في البلاد.
 
واستعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، خطة التوسعة الجديدة الثالثة لمشروع عدن نت والذي سيتم تدشينه خلال الأيام القادم وتشمل مرحلته الأولى محافظات حضرموت وعدن وأبين ولحج فيما تليها المرحلة الثانية وتشمل محافظات تعز والضالع ومأرب والحديدة
 
ولفت إلى بدء تشييد الابراج بعدد من المحافظات، موضحاً أن يوم غداً الخميس سيتم ربط الشبكة بين عدن والمكلا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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