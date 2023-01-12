شاهد .. جورجينا رودريغز تستفز الجمهور بصورة ساخنة تجاوزت فيها الخطوط الحمراء وكريستيانو يشتعل غضبًا

الرياض - روايدا بن عباس - تمر عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز بأزمة نفسية منذ وفاة رضيعها قبل أشهر، ولذلك لجأت إلى صفحاتها في مواقع التواصل والسوشيال ميديا لنشر صور تجمعها برضيعها، وأيضا منشورات حزينة لترويح والتنفيس عن نفسها والبوح عما يبعتريها من مشاعر تجاه حادثة رضيعها المتوفي.

وفي هذا السياق، حصلت جورجينا رودريغز مؤخرا على وشم جديد على يدها تخليدا لذكرى طفلها التوأم، وهو عبارة عن حرفي c ، G ووضعت قلب حب بينهما، وعلقت: "في الجلد والروح والقلب".

وكان نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد اعلن في وقت سابق خبر وفاة ابنه الرضيع بعد فترة وجيزة من ولادته بسبب مشاكل في القلب، رغم ما فعله الأطباء لأجله، مؤكدا انه وجورجينا يمران بظروف صعبة بسبب هذا الأمر، ونشر الثنائي كلمات حزينة عبرا فيها عن حزنهم لوفاة رضيعهم، مؤكدين انهم سيبقوا أوفياء له للأبد، وسيعتنون بتوأمه التي بقيت على قيد الحياة.

كما وتداول رواد مواقع التواصل صورا لعارضة الأزياء أثناء رسم الوشم على يدها من قبل شخص متخصص برسم الوشوم، وكانت ترتدي فستانا مكشوفا باللون الزهر.

شاركت حبيبة رونالدو عبر حسابها في انستغرام، صورة لها وهي تحمل ابنتها الصغيرة، ولم يظهر منها الا يدها وجسد الطفلة، كاشفة عن الوشم الذي رسمته على ظهر يدها، لتلقى تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين واسوها بفقدان طفلها متمنين الحياة المديدة لتوأمه.

بينما تعجب البعض بسبب عدم تجاوز جورجينا لحزنها على طفلها، رغم انه توفي وهو رضيع ولم تتعلق به او تعش معه فترة طويلة.