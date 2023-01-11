المشهورة السعودية أمل الشهراني تمارس الحب مع عشيقها في المطبخ وتشارك الجمهور اللحظات الحميمة

فنون - كتب امير التهامي - شاركت المشهورة السعودية المثيرة للجدل "أمل الشهراني" مقطع فيديو مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة Instagram وظهرت خلاله وهي تمارس قبلات الحب والأحضان مع زوجها الأمريكي في مطبخ منزلهم.

وعلقت أمل الشهراني على الفيديو الذي شهد تفاعل واسع بقولها: "نعم أنا وهو نستحق هذا الحق بكل مافيه".

كما تضمن الفيديو المتداول لقطات لأمل الشهراني وهي مع زوجها بالصالة الرياضية، ولقطات أخرى وهي ترقص معه بطريقة جريئة.

إطلالات وتصريحات جريئة

تحرص أمل الشهراني على مشاركة جمهورها على السوشيال ميديا صور وفيديوهات من حياتها اليومية، لكنها تحرص في ذات الوقت على إثارة الجدل من خلال الصور والفيديوهات الجريئة التي تقوم بنشرها. لكن الأكثر غرابة هو أن أمل الشهراني لم تكتفي بظهورها الفاضح، وزادت على ذلك بتصريحاتها الصادمة التي قالت فيها أنها لا تريد أن تكون مقيدة بشخص واحد، ولا تريد أن تعيش حريتها مع شخص واحد فقط، وهو أعتبره الكثير من المغردين السعوديين إساءة للمرأة السعودية التي تكتفي بزوجها، وتنبذ التعدد الذي حرمه الإسلام.

وفي آخر إطلالة لها، ظهرت الشهراني وهي بين أحضان حبيبها "جوني" وترتدي فستان أسود عاري، وأنهالت عليها التعليقات الرافضة لهذا الظهور الفاضح حسب قولهم.