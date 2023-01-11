القشطة سارة سلامة تفاجئ متابعيها بإطلالتها الفاضحة بالمايوه العريان

فنون - سعد محمود - خطفت الفنانة الشابة سارة سلامة أنظار متابعيها، من أحدث إطلالالتها التي تبرز جمالها وأناقتها ورشاقتها، ما جعلها محط اهتمام جمهورها.

وتالقت سارة سلامة بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية ملابس البحر، مع روب ستان مشجر مما أظهر جمالها، أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها الذهبي مسندلة علي ظهرها ووضعت مكياجا ناعما.

وتتميز الفنانة سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها.

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