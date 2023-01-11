اليمن.. مقتل أم وطفلتيها بانفجار لغم حوثي "مموه" جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت أم وطفلتيها، الأربعاء، جراء انفجار لغم حوثي مموه بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، وفق ما أفاد المرصد اليمني للألغام.



وقال المرصد إن امرأة وطفلتيها (إحداهن تبلغ من العمر 10 سنوات والثانية 12 عاما) قتلن نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل (انبوب ماء) جلبها رب الأسرة إلى المنزل للاستفادة منه.



وأضاف المرصد أن رب الأسرة أصيب بجروح بليغة نتيجة انفجار اللغم الحوثي المموه، لافتا إلى أن الجريمة الحوثية الجديدة في قرية " المكيمنية" بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.



وناشد المرصد السكان في كافة المناطق التي شهدت مواجهات خلال الفترة الماضية، بعدم لمس أو العبث أو التعامل مع أي أجسام مشبوهة، حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.



وقال المشروع السعودي مسام إنه نزع قرابة 400 ألف لغم زرعتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وذلك منذ يونيو2018 في عدد من المحافظات أبرزها الحديدة.



وقتل وجرح آلاف اليمنيين المدنيين بألغام الحوثي في عدة محافظات، خاصة في المناطق الساحلية على البحر الأحمر.

