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بتواطؤ من الحوثيين.. نافذ يعتدي على مدرسة بإب ويسطو على أجزاء منها

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المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى نافذ في محافظة إب (وسط اليمن)، على حرم مدرسة وقام بالسطو على أجزاء منها، في ظل عمليات سطو ونهب تطال أراضي الدولة والمواطنين بالمحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
 
وقالت مصادر تربوية، إن أحد النافذين يُدعى" الرفاعي"، سطى على أجزاء من حرم مدرسة أنس بن مالك بمنطقة "المشاعبة" بمديرية الظهار مركز محافظة إب.
 
وأضافت المصادر، أن النافذ "الرفاعي" قام بهدم سور المدرسة والسطو على مساحة من باحات المدرسة، وسط تواطؤ من الجهات المعنية التابعة للحوثيين.
 
وشكا الأهالي من تجاهل مطالبهم ومناشداتهم من قبل الجهات المعنية في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والجهات المختصة في الأمن والخاضعة لمليشيا الحوثي.
 
وتأتي هذه الحادثة، بعد أيام من عملية سطو مماثلة، استهدفت مدرسة القادسية بالفجرة في منطقة وراف بمديرية جبلة، جنوب غرب المحافظة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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