نصفهم من الأطفال.. مقتل وإصابة 16 مدنياً بانفجار ألغام ومقذوفات منذ مطلع يناير  

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مرصد حقوقي يمني، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 16 مدنياً نصفهم من الأطفال بانفجار ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب في حوادث منفصلة خلال العشرة الأيام الماضية من شهر يناير الجاري.



وذكر المرصد اليمني للألغام، أن طفلين شقيقين (عمار "14 عاما"، وعبدالله محسن قرعة "15" عاما) قُتلا، وأصيب طفل ثالث من الأسرة ذاتها (غازي قرعة) نتيجة انفجار لغم أثناء رعيهم الماشية (أغنام) في منطقة آل قرعة بمديرية نهم شرق صنعاء.



وأضاف المرصد في بيان مقتضب على تويتر، أنه "منذ مطلع شهر يناير الجاري سقط 6 قتلى منهم طفلان و7 مصابين منهم 3 أطفال بحوادث انفجارات ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب في محافظات الحديدة ومأرب والجوف".



وتسببت الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية على نطاق واسع في عدة محافظات يمنية، بمقتل وإصابة الآلاف خلال السنوات الأخيرة.

