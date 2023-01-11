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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، خلال لقائه الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، جابريل فينالس، أن البيانات والادانات لردع مليشيا الحوثي الارهابية في حربها على الشعب اليمني لم تعد كافية وأن قصف المدنيين بالصواريخ والطائرات المسيرة والقتل اليومي الذي تمارسه الميليشيات الحوثية دون الالتزام بالهدنة تجاوز مستوى الردع بالادانة أو البيان فقط ويتطلب موقفا دوليا حازما لوقف مسلسل الانتهاكات اليومية التي تقوم بها الميليشيات.

مجلي: محاربة الإرهاب الحوثي الإيراني بالإدانات وحدها لا يكفي

وأشار مجلي إلى أن " المجتمع الدولي فرض قيودًا على شركائنا في التحالف العربي ومارسوا ضغوطا دولية لإيقاف تحرير محافظة الحديدة، وأضاف:" حلفاؤنا يحترمون اتفاقياتهم مع الدول ويستجيبون لكل متطلبات الوضع الإنساني في اليمن، والهدنة منذ إعلانها مطبقة علينا وعلى حلفائنا فقط، بينما يواصل النظام الايراني تهريب الأسلحة للحوثي الذي يشن هجماته الإرهابية بجميع أنواع الأسلحة في كافة المحافظات اليمنية وهنالك شهداء وجرحى على مدار الساعة بسبب خروقات الحوثي للهدنة".

وأكد أن طهران لا تريد السلام لليمن والمنطقة والإقليم والدليل استمرارها في تهريب الأسلحة بكميات كبيرة إلى بلادنا، وما أعلن عنه الأسطول الأميركي الخامس إلا جزء يسير مما يصل للحوثي، معتبرًا أن إيران مستمرة في تأجيج الصراع في اليمن.

وقال "نحن حريصون على السلام وعودة ملايين اليمنيين إلى ديارهم ومناطقهم، ولن نقبل بالأفكار الارهابية التي يريد فرضها الحوثي على كافة أبناء الشعب اليمني، وقد قدمنا لأجل السلام الكثير من التنازلات ونتطلع لضغط حقيقي وفعّال من قبل المجتمع الدولي لتثبيت السلام الذي يتوق اليه شعبنا، الذي يعاني من آثار الحرب التي أشعلها الحوثي وخصوصًا أبناء محافظة صعدة الذين كانوا أول من اكتوى بنار هذه الميليشيات حيث دُمرت منازلهم وممتلكاتهم، وعانوا مبكرا من ممارسات الميليشيات الحوثية التي امتدت لاحقًا إلى باقي المحافظات بعد الانقلاب في سبتمبر 2014.

واضاف مجلي:"يناقش معنا المجتمع الدولي الملف الاقتصادي وكأنه المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اليمنيون، بينما جرائم الحوثي لا حدود لها وقد تجاوزت صرف الرواتب إلى ممارسة سياسية ممنهجة للتجويع وقمع الحقوق وانتهاك الحريات، كما أن الحوثي هو من ينهب الرواتب ويقتل الأبرياء ويصادر حقوقهم، وهذا الأمر ليس من قبيل الصدفة بل هو جزء أساسي في تركيب الجماعة المدعومة من إيران التي لا تضع السلام ضمن خياراتها إلا بقدر ما تستعد لخوض جولات جديدة من الحرب وهو ما كشفت عنه تصريحات زعيم الميليشيات الأخيرة التي دعا خلاها للحشد إلى الجبهات، ضاربًا بالهدنة عرض الحائط، كما أصدرت مليشياته احكام الاعدام بحق أبناء صعدة، وقتل المواطنين تحت التعذيب وإخراجهم جثث هامة في جرائم يستنكرها شعبنا وثقافتنا اليمنية، والمؤسف أن مثل هذه الجرائم لا تلقى التنديد الكافي لها من قبل المبعوثين والسفراء.

وأعتبر مجلي أن أي مشاورات مع مليشيات الحوثي الارهابية هي إهدار للوقت، حيث أن قرار الميليشيات الحوثية ليس بيدها ولكن في طهران التي تسعى لتحقيق أهدافها عبر تزويد تلك الميليشيات بالطيران المسير الذي يهاجم الشعب اليمني ودول الجوار.

من ناحيته أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي، أن رؤية الاتحاد الأوروبي الثابتة في دعم مجلس القيادة الرئاسي، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء وحرصه على تقديم الدعم اللازم بما يحقق السلام في اليمن، مؤكدًا حرصهم على تشجيع كافة الأطراف التي تدعم الحوثيين للانخراط مع المبعوث الأممي في حوار جاد لحث الحوثي للالتزام بالسلام.

حضر اللقاء نائب سفير اليمن في الاردن عمر مساعد، ونائب سفير الاتحاد الأوروبي أيوب اللبيسي.

عبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، عن الشكر والامتنان، ما يقدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية من دعم سخي لجهود الحكومة والوزارة من اجل الحفاظ على التراث الثقافي اليمني كتراث ثقافي انساني، من خلال تأهيل وتطوير المنشآت والمرافق الثقافية، وحماية الآثار التاريخية من الاضرار الطبيعية، وتأهيل القدرات اليمنية في هذا المجال.

واكد الوزير الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان تدشين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مشروع ترميم قصر سيئون في محافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» يهدف إلى المساهمة في دعم الحكومة لحماية الآثار والمناطق التاريخية المعرضة للخطر..معبرًا عن شكره للمشرف العام على البرنامج سفير المملكة لدى بلادنا محمد آل جابر، وفريق العاملين في البرنامج، الذين يعملون كخلية نحل لإسناد جهود الحكومة في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات ورسم البسمة في وجوه اليمنيين في مختلف المناطق المحررة.

وأشار الوزير الارياني إلى أن مشروع ترميم قصر سيئون ضمن (224) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في (7) قطاعات أساسية هي (التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية) بالإضافة إلى البرامج التنموية، واهمها مستشفى عدن الذي سيتم افتتاحه رسميًا خلال الفترة القليلة القادمة ويعتبر من أكبر واهم المشاريع التي ستخدم المواطن اليمني وتخفف من مشقة وتكاليف السفر للخارج لتلقي العلاج.

ولفت إلى أن الجهد الاستثنائي الذي يبذله البرنامج ليس غريبا، فهو امتداد للمواقف الاخوية الصادقة والنبيلة للمملكة وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإسناد اليمن واليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

ونوه الارياني بدعم قيادة المملكة اللامحدود لليمن على مختلف الأصعدة، في الوقت الذي يواصل نظام طهران الارهابي إرسال الصواريخ والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة لقتل اليمنيين وزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد خطوط الملاحة وامدادات الطاقة، والسلم والامن الإقليمي والدولي.

وأعرب عن سعادته لحضور توقيع مشروع إعادة تأهيل قصر سيئون التاريخي بمحافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتنفيذ منظمة "اليونسكو"، بأيدي عاملة يمنية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمتاحف، ودعم لوجستي وفني من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وعبر الارياني عن الشكر والتقدير لوزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية بقيادة وزير الثقافة سمو الأمير بدر بن فرحان آل سعود، وللمشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن السفير محمد آل جابر، لتلبيتهم الكريمة طلب الحكومة اليمنية بتمويل مشروع اعادة تأهيل قصر سيئون التاريخي بمحافظة حضرموت، المكون من سبعة طوابق و(٤٥) غرفة.

وأكد الوزير الارياني، إن قصر سيئون يعد من أحد المعالم التاريخية الهامة في اليمن، ومن أندر القصور الطينية القائمة اليوم على مستوى العالم، بتخطيطه وتصميمه وهندسته النادرة، الصامدة في وجه أعاصير الزمن منذ ما يزيد عن خمسمائة عام، وهو ما يعكس إبداع ابن اليمن في فنون العمارة القديمة.

وقال "إن قصر سيئون التاريخي واحدًا من المباني التاريخية، وهناك الكثير من المواقع الاثرية والمعالم التاريخية الاخرى المنتشرة على الاراضي اليمنية وتتعرض للعديد من المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية الناتجة عن الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران".

وتطرق الارياني إلى ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي اتخذت من المباني والمواقع الاثرية والتاريخية مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة لإدارة معركتها ضد الدولة والشعب اليمني وتاريخه وهويته..موضحًا أن توقيع اتفاقية إعادة تأهيل قصر سيئون التاريخي بدعم وتمويل كريم من الاشقاء في المملكة، يأتي في وقت غاية في الأهمية، لإن أحد اسوار القصر تعرض قبل فترة وجيزة للانهيار بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت على مدينة سيئون المصاحبة لتغير المناخ.

واعتبر الارياني أن البدء في عملية إعادة تأهيل القصر سيساهم في الحد من الأضرار التي لحقت به خلال الفترة الماضية، ويعمل على تقوية نقاط الضعف الموجودة ويزيد من قدرته على المقاومة والتحمل.