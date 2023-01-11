بعد ساعات من اختطافه اعادوه جثة هامدة.. وفاة مزارع قات في سجون الحوثي بالضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن يعمل في زراعة القات بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، بعد ساعات من اختطافه من قبل عناصر مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي في مديرية الحشا، محافظة الضالع، اختطفت المواطن "وازع عبده لطف المحمودي" والذي يعمل في زراعة القات، أمس الاثنين؛ لرفضه دفع جبايات جديدة فرضها الحوثي باسم غلول الأرض.

وأوضحت المصادر، أن المخطتف المحمودي توفي بطريقة غامضة، أثناء نقله إلى مركز مديرية الحشا بالضالع.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا أعادت المحمودي جثة هامدة إلى أهله دون توضيح سبب وفاته.

وقتل مواطنون كثر في مناطق سيطرة الحوثي بطرق مختلفة لرفضهم دفع جبايات باهظة تفرضها المليشيا الانقلابية بين كل وقت وآخر تحت مسميات مختلفة.