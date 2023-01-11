شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتهاك سافر.. إيران تصعد عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن إعلان البحرية الأمريكية اعتراض سفينة إيرانية تحمل أسلحة للحوثيين يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للجماعة في "انتهاك سافر" للقوانين الدولية، مشيرا إلى أنها الحادثة الثالثة خلال شهرين.

وأضاف الوزير في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن تصعيد إيران عمليات تهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثيين منذ انتهاء الهدنة الأممية يؤكد دورها في "تقويض" جهود التهدئة.

كما أشار الإرياني إلى أن ذلك يؤكد أيضا استخدام إيران لجماعة الحوثي كأداة لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد خطوط الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وكان الأسطول الخامس الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم عن اعتراض سفينة صيد يوم الجمعة الماضي كانت تهرب أسلحة من إيران إلى اليمن في خليج عمان.

وأضاف في بيان أنه اعترض السفينة التي كان على متنها 2116 بندقية هجومية أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى اليمن.

ويمنع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2014، بعد انقلاب الميليشيا على الشرعية.

ولطالما نفت إيران تسليح الحوثيين رغم نقلها البنادق والقذائف الصاروخية والصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية باستخدام الطرق البحرية.