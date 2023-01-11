على خطى داعش.. الحوثيون يلزمون بائعي البالطوهات بمواصفات محددة

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي اجراءات جديدة، تستهدف النساء، من خلال الزام بائعي محلات العبايات بالعاصمة صنعاء ببيع العبايات ذات مواصفات محددة.

وعقدت المليشيا الحوثية، الثلاثاء، اجتماعًا، مع مالكي محلات بيع العبايات، وعدد من قيادات وضباط المليشيا، لإقرار ضوابط تفصيل وبيع العبايات النسائية، وفقا لما نقله مراسل وكالة رويترز محمد الغباري.

وأبلغت مليشيا الحوثي، مالكي محلات الخياطة، وبيع العبايات النسائية بالضوابط التي أقرت من قبلهم، فيما يخص شكل العباية وبلغوهم ان على الجميع الالتزام بتلك الضوابط.

وأكد اصحاب المحلات التزامهم ببيع فقط العبايات الفضفاضة، ذات الخمار، وأن تكون ألوانها سادة، والبراقع أبو فتحة، ويمنع خياطة أو بيع العبايات المزهنقة، ذات الألوان أو المخصرة أو القصيرة.

يأتي هذا بعد فرض اجراءات تحد من حرية المرأة، ومنها منع سفر المرأة إلا بمحرم وغيرها من الاجراءات.

وعمدت مليشيا الحوثي على فرض اجراءات بين الحين والاخر تستهدف النساء، وذلك في سلوك يشابه سلوك الجماعات الإرهابية كقاعدة وداعش.