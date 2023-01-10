معهد أمديست الأمريكي يعلن نقل مكتبه الوحيد في اليمن إلى عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن معهد أمديست الأمريكي، لتعلم اللغة الإنجليزية، يوم الثلاثاء، أنه نقل مكتبه الوحيد في اليمن، إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولا يوجد أي مكاتب أخرى له في المحافظات اليمنية.



وقال بيان صادر عن إدارة المعهد، أنه حالياً يقدم دورات اللغة الإنجليزية، وخدمات الاختبارات الدولية، والبرامج التعليمية، والتدريبية، والخدمات الإرشادية.



وأوضحت إدارة المعهد الأمريكي، أن أي منظمة تستخدم اسم امديست في صنعاء، وتزعم أنها تقدم الخدمات فهي لا تنتمي لأمديست.



وأشار البيان إلى أن الاستثناء الوحيد، هو تقديم الاختبارات الدولية، عبر شريك محلي في صنعاء، وهو معهد تك زون.



ويُعد أمديست منظمة غير ربحية أمريكية، تأسست عام 1951، وهي تُعنى بأنشطة التعليم والتدريب والتطوير الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

