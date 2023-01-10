مليشيات الحوثي تحيل 4 ناشطين من أتباعها إلى المحكمة الجزائية بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قال محامون إن مليشيا الحوثي في صنعاء أحالت، الثلاثاء، أربعة ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى المحكمة الجزائية الحوثية بأمانة العاصمة بعد انتقادات وجهوها لطريقة حكمها.



وقال المحامي عبدالمجيد صبره والمحامي وضاح قطيش في منشورين اليوم الثلاثاء على فيسبوك إنهم تفاجأوا بقرار حوثي يحول الناشطين الموالين للحوثي أحمد حجر، ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي إلى المحكمة الجزائية وأن غدا الأربعاء أول جلسة لمحاكمتهم.



وخطفت مليشيا الحوثي نهاية ديسمبر الماضي أحمد حجر بعد مقطع مصور له يحذر الجماعة من مدى الغضب الشعبي ضدها بسبب فشلها في الحكم وفساد قادتها وكثرة جباياتهم واستغلالها قوتها العسكرية لترهيب وإخضاع السكان.



ولاحقا خطفت المليشيا المدعومة من إيران بقية الناشطين الذين يؤكدون موالاتها للجماعة لكنهم يوجهون انتقادات لقيادة المليشيا باستثناء عبده الحوثي.



وقال ناشطون حوثيون إن الذي يقف خلف الخطف والمحاكمة هو المدعو أحمد حامد القيادي المقرب من عبدالملك الحوثي ويتهم الناشطين بالعمل لصالح القيادي في المليشيا محمد علي الحوثي.