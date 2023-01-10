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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حضر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ونائب الوزير الدكتور عبدالله دحان اليوم بعدن ورشة عمل تعريفية نظمتها هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي بعدن حول الرؤية التطويرية للهيئة.

وزير الصحة يحضر ورشة مصغرة للرؤية التطويرية لهيئة مستشفى الجمهورية بعدن

حيث استعرض رئيس هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي الدكتور محمد السقاف عدد من أوراق العمل المتصلة منها تحديد الوضع الراهن للهيئة وجملة الصعاب والمعوقات التي تعترضها واشكاليات البنيتين التحتية والبشرية التي تعيق تقديم الخدمات الصحية فيها على الوجه المطلوب نظرا لتقادم المباني وافتقارها للصيانة الدورية بالإضافة إلى وضع الكادر العامل فيها والذي لم يحدث له أي احلال جديد لمن ذهبوا إلى التقاعد.

واشار إلى الرؤية التطويرية الخاصة للهيئة والمتضمنة مجموعة الرؤى والأفكار الإيجابية التطويرية التي اعدة للنهوض بالبنية التحتية للهيئة بمختلف تخصصاتها وذلك بهدف الرفع من كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

الرؤية تضمنت توصيف للوضع الراهن وتقييم حجم المشكلات القائمة وأسبابها وإمكانات المعالجات لها وفقا والتصورات المرسومة في خطة التطوير للهيئة وبما يخرجها إلى فضاءات اكبر.

بدوره اشاد وزير الصحة بما تضمنته خطة الرؤية التطويرية للهيئة والتجانس الموجود فيها.. مشيرًا إلى ضرورة تجاوز الحلول المؤقتة المستهلكة للوقت والجهد بالاتجاه نحو الحلول الجذرية والدائم للمشكلات التي تحقق الأهداف المرجوة في تطوير المستشفى.. مشددًا على البدء بتنفيذ المشاريع المقرة والمعتمدة بتعاون وتظافر كل الجهود



وفي سياق منفصل استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم للبحث في التطورات اليمنية والجهود الاممية والاقليمية والدولية لدفع المليشيات الحوثية الارهابية على التعاطي الجاد مع المساعي الرامية لتخفيف المعاناة الانسانية، واحلال السلام والاستقرار في اليمن.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفير البريطاني امام مستجدات الاوضاع المحلية، وخصوصا في ضوء الهجمات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية والبنى التحتية وتداعياتها الانسانية والاقتصادية.

و تطرق الرئيس إلى السياسات الحكومية في التعامل مع تداعيات تلك الاعتداءات الارهابية، بما في ذلك الاجراءات المتخذة لتأمين الخدمات الاساسية، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وضمان حرية التجارة، وامدادات الطاقة العالمية بدعم من الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، فضلا عن دور المانحين والشركاء الدوليين.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بجهود المملكة المتحدة للتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب اليمني، ودعم تطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف العملية السياسية على اساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

من جانبه اشاد السفير اوبنهايم بجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والانسانية، وتعاطيهم المسؤول مع المساعي الحميدة التي تقودها الامم المتحدة لاحياء الهدنة وإنهاء الحرب في اليمن.

كما اكد السفير البريطاني، التزام بلاده بتقديم كافة اشكال الدعم للحكومة اليمنية من اجل الوفاء بتدخلاتها الانسانية، والخدمية الضرورية لجميع اليمنيين.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، موافقة السعودية على إعادة حصة اليمن كما كانت في السابق والبالغ عددها 24.255 حاج.

وأوضح الرباش أن ما يميز هذا العام عدم اشتراط السن للحجاج أو فحص كورونا وفقًا لتأكيدات وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة.. مشير إلى توقيع وزير الاوقاف والارشاد محمد شبيبة يوم أمس على اتفاقية ترتيبات وإجراءات الحج مع الجانب السعودي من أجل تجويد الحج وتذليله أمام حجاج اليمن.

