إب..قيادي حوثي يواصل السطو على منزل مواطن منذ أكثر من خمس سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - يواصل قيادي رفيع في مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، السطو على منزل مواطن في محافظة إب (وسط اليمن) منذ أكثر من خمس سنوات، ضمن عمليات نهب ممنهجة للأملاك العامة والخاصة تقودها قيادات حوثية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.



وقالت مصادر مطلعة، إن منزلاً في مدينة إب (عاصمة المحافظة) يعود للمواطن "عبدالرحمن عبده أحمد" تعرض للسطو من قبل القيادي في مليشيا الحوثي "راكان النقيب"، والذي عينته المليشيا وكيلا للمحافظة لشؤون المغتربين.



المصادر أفادت أن القيادي النقيب استأجر المنزل الواقع بمنطقة الدائري الغربي كمكتب لشؤون المغتربين بالمحافظة "مؤسسة حكومية" في الوقت الذي ينتهي العقد في 2017م.



وحسب المصادر فإن القيادي الحوثي رفض تسليم المبنى منذ انتهاء مدة العقد كما يرفض دفع الإيجارات لمالك المنزل منذ ذلك الحين.

يُشار إلى أن "النقيب" والُمعيّن حديثاً مشرفاً اجتماعياً للحوثيين في المحافظة، تربطه علاقات واسعة بالمغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين ينحدر غالبيتهم إلى محافظة إب، ويجبر العديد منهم على تنفيذ أنشطة داعمة للحوثيين، كما يجبرهم على دفع أموال باهضة عبر ابتزازهم بممتلكاتهم وأسرهم الموجودة داخل المحافظة.

