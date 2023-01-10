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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، بزيارة جامعة عدن في إطار الترتيب لإطلاق مهرجان شتاء عدن الثقافي الأول المزمع إقامته خلال الفترة 24 – 26 يناير الجاري الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع محافظة عدن.

الوزير الارياني يزور جامعة عدن ويناقش مع قيادتها المشاركة بمهرجان شتاء عدن

وخلال الزيارة التي قام بها الوزير واستقبله فيها الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة عدن ناقش الطرفان إمكانية التعاون بين الجامعة ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة من خلال العمل على إنجاح مهرجان شتاء عدن.

ونقل الارياني لقيادة جامعة عدن تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكافة اعضاء المجلس ورئيس الحكومة واهتمامهم ودعمهم للانشطة المشتركة التي تبرز الوجه المشرق للعاصمة المؤقتة عدن وموروثها الحضاري الفني والثقافي والتراثي.

واستعرض الارياني عملية الاعداد والتحضير الجارية لانطلاق المهرجان، وكافة الانشطة والفعاليات الرامية إلى إعادة احياء الدور الريادي والثقافي للعاصمة المؤقتة عدن، واقامة الندوات الثقافية والفنية المختلفة، واقامة عدد من معارض الصور والفنون التشكيلية، مشيرا إلى أهمية مشاركة قيادة جامعة عدن بمهرجان شتاء عدن لمحورية الدور الذي تلعبه الجامعة كمؤسسة تعليمية عريقة وخلق العديد من الشراكات المجتمعية والثقافية والاجتماعية لتبني المواهب الشابة.

وأكد الوزير على أن هذه الزيارة تأتي في اطار الحرص على التنسيق والتكامل وأهمية تظافر الجهود وتكاملها والتعاون في التخصصات المشتركة بين وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وجامعة عدن وفتح خطوط تعاون من خلال خلق برامج عملية مشتركة تساهم في تأهيل الكوادر وتحضيرها لتلبي الاحتياج في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في الجوانب الاعلامية والثقافية والسياحية.

وأشاد الوزير بالدور والنشاط المتميز لجامعة عدن بقيادة الدكتور الخضر لصور رئيس الجامعة وكافة قيادات الجامعة والتي شكلت رافدا تنمويا وثقافيا وساهمت من خلال دورها التنويري في معركة استعادة الدولة ومواجهة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.

من جهته رحب الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة بالوزير الارياني، وقدم شرحا عن الأنشطة الطلابية والأكاديمية التي ستقيمها الجامعة خلال الفترة المقبلة في أسبوع الطالب الجامعي، والندوات العلمية والبحثية.

وقام رئيس الجامعة والوزير الارياني بزيارة كليتي الآداب والاعلام، حيث التقوا بعمداء الكليات ونوابهم، ومناقشة إمكانية إقامة ندوات وفعاليات للموروث الشعبي والثقافي، وإحياء روح التراث المادي واللامادي، في اطار المشاركة في مهرجان شتاء عدن الثقافي الأول.

حضر اللقاء محمد باشراحيل رئيس مؤسسة ١٤ اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، والدكتور مصطفى أحمد صالح مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وعميد كلية الآداب د. جمال الحسني، وعميد كلية الاعلام د. محمد علي ناصر، ونائب عميد كلية الاعلام د.محمد عبدالهادي.

اكد المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، ان الوضع في اليمن لا يزال هشًا بسبب تراجع المليشيات الحوثية عن التزاماتها، وتقدمها بمطالب متطرفة، واكثر اثارة للقلق هي سلسلة الهجمات الاخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي.

وقال تيم ليندركنج في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي" إن الاعمال التي ترتكبها المليشيات الحوثية من خلال مطالبتها في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحوثيين النشطين، حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الطرفين، ومواصلة الحوثيين احتجاز موظفينا ولم يستجيبوا للجهود الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراحهم، تشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره وغير مقبولة على الإطلاق".

واضاف "على الرغم من هذا السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، فإنني آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات، فالعناصر الرئيسية للهدنة مستمرة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية، وعلاوة على ذلك، تستمر المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول اتفاق هدنة أوسع نطاقا، بدعم من الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والأهم من ذلك أن الهدنة وجهود السلام تحظى بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة".

واكد ان الحكومة اليمنية شكلت وفدًا للمحادثات وابدت استعدادها لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكن الحوثيين لم يلتزموا بعد بالمشاركة في العملية السياسية. منذ أبريل، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة من الاتفاقات السابقة، المتمثل في فتح الطرق أمام ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي محافظة تعز، التي تخضع للحصار منذ العام 2015م..مشيرًا إلى ان الحوثيون أطلقوا سلسلة من الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية لأنهم يسعون إلى قطع التدفق الحر للوقود وحرمان الحكومة اليمنية الشرعية من تلك الإيرادات، وبذلك، فإن الحوثيين يحرمون اليمنيين من الرواتب والخدمات والتنمية التي هم في أمسّ الحاجة إليها والتي تدفع قيمتها الحكومة اليمنية من خلال تلك الإيرادات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل وذلك من خلال إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية..قائلًا " إن الإجماع الدولي القوي بما في ذلك بين الدول الخمس الدائمة العضوية، هو ذُخر في هذا الصدد، وبالمثل، فإن صوت هذه اللجنة ضروري، فالحوثيون يستمعون إلى ما تقولونه أيضًا، ومن الضروري جدًا بالنسبة لاستراتيجية الدعاية الحوثية أن يُنظر إليهم على أنهم الضحية، وفي مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب، لا يستطيع الحوثيون تحمل نشر الحقيقة، وهي أنهم يبتعدون عن السلام، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساءلتهم وبيان الحقائق".

ولفت إلى ان الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها إنهاء الحرب في اليمن، ولأطراف اليمنية هي التي يمكنها أن تفعل ذلك، ويجب أن نكون واضحين بشأن المحرّكات والتفاعلات المعقدة للأزمة..مؤكدًا ان الولايات المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في جهود السلام في اليمن..مشيرًا إلى التشاور الروتيني بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية لتحديد فرص التسوية مع استمرارها في إظهار دعمها لجهود السلام في مواجهة عناد الحوثيين، وإن دعمنا للحكومة اليمنية ضروري لتهيئة الظروف لتسوية تفاوضية للصراع.

وقال المبعوث الامريكي "سيخبركم مساعد المدير العام تشارلز، يجب أن تشمل جهود الإدارة الأميركية في اليمن استمرار القيادة الأميركية في تقديم كل من المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح والمساعدة التنموية التي يمكن أن تساعد في منع انهيار المؤسسات اليمنية، وتخفيف وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي، وإرساء الأساس لتعافي اليمن، وتلبية دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة".

وتطرق المبعوث الامريكي في شهادته، إلى الحديث عن ناقلة النفط صافر والتي لم تخضع للصيانة المناسبة منذ العام 2015، وكل يوم يمر، يزداد خطر حدوث تسرب كارثي، ومثل هذا التسرب سيكلف ما لا يقل عن 20 بليون دولار في تكاليف التنظيف وحدها، ناهيك عن اضطراب النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك ممرات شحن النفط العالمية شديدة الأهمية، والعواقب البيئية والإنسانية الوخيمة عبر البحر الأحمر واليمن..معبرًا عن شكره للكونغرس على قيامه، في وقت سابق من هذا العام، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمشروع تابع للأمم المتحدة لمنع تسرب النفط من الناقلة صافر التي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط.

واشار المبعوث الامريكي، إلى ان المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاق في أكتوبر..موكدًا ان الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل دائم وتغيير اتجاه الأزمة الإنسانية هي من خلال عملية سياسية بين اليمنيين بعضهم البعض.

