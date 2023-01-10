مليشيا الانتقالي تختطف ناشطا إعلاميا في أبين على خلفية منشورات تندد بالفساد

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، ناشطا إعلاميا في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، وذلك على خلفية منشورات منددة بالفساد.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن مليشيا الانتقالي في مديرية سرار يافع بمحافظة أبين اختطفت الناشط الإعلامي (راشد النسري) دون مسوغ قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة.



وأضافت أن اختطاف "النسري" يأتي على خلفية آراءه ومنشوراته المناهضة لفساد مسؤولي السلطة المحلية الموالين للمجلس الانتقالي.



وتمارس مليشيا المجلس الانتقالي القمع تجاه جميع الأصوات المعارضة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك اختطاف الناشطين والسياسيين، وتشير التقارير الحقوقية إلى تصدر المجلس المدعوم من الإمارات قائمة الأطراف المنتهكة للحريات الإعلامية في البلاد.

