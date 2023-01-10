وقفة احتجاجية لطلاب جامعة تعز فرع التُربة للمطالبة بإنقاذ العملية التعليمية

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ طلاب جامعة تعز فرع التربة، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بإصلاح الوضع التعليمي، داخل الجامعة، محذرين من مغبة التساهل من مطالبهم، مهددين بالتصعيد في حال تجاهل تلك المطالب المتعلقة بانقاذ الوضع داخل الجامعة.

وطالب الطلاب المحتجون رئاسة الجامعة، "توفير الدعم اللازم لكافة كليات الفرع بما يحقق العدالة والمساواة في العملية التعليمية لجميع الطلاب بمختلف التخصصات، وتوفير الكادر المتخصص لجميع التخصصات والمستويات وحماية الكفاءات الموجودة وتوفير متطلباتهم".

كما طالب المحتجون، بتحديث المعامل وإجراء صيانة شاملة وتوفير احتياجات المعامل، وتوفير الكهرباء والمياه بشكل مستمر، وتنظيف قاعات الدراسة وإعادة تأهيل ما هو تالف.

الطلاب المحتجون، طالبوا في بيانهم كذلك، بتخفيض الرسوم وخاصة التعليم الموازي، والتي أثقلت كاهلهم، ولم يكون لها أي أثر ملموس على العملية التعليمية والخدمية بالفرع، كما طالبوا بحماية طلاب الفرع من الاجراءت التعسفية التي تمارس ضدهم؛ نتيجة مطالبتهم بحقوقهم المشروعة وبالطرق القانونية.

وكان الطلاب قد أشاروا إلى أن وقفتهم الاحتجاجية جاءت نتيجة التدهور والتراجع والانهيار لفرع الجامعة بمدينة التربة، في مختلف المجالات التعليمية والخدمية.

وأكد الطلاب أن هذا التراجع الذي أصبح اليوم يهدد واقعهم التعليمي، ومصالحهم وحقوقهم الطلابية، بما يمكن معه القول إنهم على مشارف الموت السريري في كافة المجالات التعليمية والخدمية بفرع الجامعة بالتربة.

وأطلق الطلاب ما وصفهوها بصرخة الاستغاثة لكل الشرفاء والأحرار في قيادة الجامعة، وعلى رأسهم رئيس الجامعة لتدارك ما تبقى، وانتشالهم من هذا الواقع المرير، كون الوضع لا يحتمل.

وكانت قيادة اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلاب اليمن - جامعة تعز، قد وقفت إزاء مايجري في جامعة تعز - فرع التربة.

وأدان الاتحاد، ما يتعرض له طلاب جامعة تعز- فرع التربة، من إهمال وفساد و غياب لادنى مقومات العملية التعليمية والتدهور الكبير في المرافق التعليمية؛ وذلك بسبب فساد بعض المسؤولين في الفرع، مما يتسبب هذا في عرقلة العملية التعليمية في فرع الجامعة. وفقا للبيان.

وأعلن الاتحاد تضامنهم الكامل مع طلاب وطالبات فرع التربة، مؤكدين تأييدهم لمطالبهم الواردة في بيان وقفتهم الاحتجاجية يوم الاثنين 2023/1/9م، ومشاركتهم همومهم والسعي في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وطالب الاتحاد، رئاسة الجامعة للنظر لمطالب الطلاب، وسرعة حل قضاياهم المختلفة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة الاشكالات، وإيقاف العبث بهذا الصرح العلمي حتى يقوم فرع الجامعة بتأدية الدور الريادي والتعليمي واستشعار مسؤوليتهم تجاة الطلاب والوطن، ومراعاة الظروف والاوضاع التي يمر بها طلاب الجامعة وابناء الوطن.