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وفاة طبيب يمني أثناء محاولته العبور إلى بولندا بحثًا عن اللجوء 

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طبيب يمني، أثناء محاولته الهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية، طلبا للجوء؛ وذلك مع استمرار الحرب في اليمن، وتدهور الأوضاع المعيشية.

وحسب مصادر إعلامية، فقد توفي الدكتور "ابراهيم دحية"، أثناء محاولته الوصول إلى بولندا، على الحدود مع بلاروسيا متأثرًا بموجة الثلوج التي هطلت على تلك المناطق، ففارق الحياة.

يشار إلى أن الدكتور ابراهيم دحية من أبناء محافظة الجوف، وتخرج من كلية الطب بجامعة حلب السورية قبل ان ينتقل لاستكمال دراسته العليا في مجال الطب لكنه اضطر للهجرة قبل أن يداهمه الموت هناك.

وتوفي العشرات من اليمنيين أثناء محاولتهم العبور للحدود الدولية في كثير من دول العالم بحثا عن اللجوء، وذلك بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد التي تشهد حربا منذ ثمان سنوات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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