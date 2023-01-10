شبوة.. وقفة احتجاجية لموظفي شركة الاستثمارات النفطية رفضًا لقرار تسريحهم

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ موظفو موظفو فرع شركة الاستثمارات النفطية بمحافظة شبوة، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام بوابة قطاع 4 بمنطقة عياذ في مديرية الروضة؛ رفضًا للقرارات التي وصفوها بالتعسفية القاضية بتسريحهم عن أعمالهم.

وندد الموظفون المحتجون بقرار مدير القطاع الذي أرجعه إلى توقف ضخ النفط نتيجة التهديدات الحوثية.

وطالب الموظفون المسرحون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتدخل وإعادتهم إلى اعمالهم ومصدر رزقهم ووقف تجاوزات مدير القطاع غير القانونية.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بصرف رواتبهم المنقطعة ونقل مكتب الحقل إلى عاصمة المحافظة عتق أو أي مكان آخر حتى يتسنى لهم متابعة حقوقهم المالية.