شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ انتهاء الهدنة.. ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع 156 من مقاتليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع 156 من مقاتليها، غالبيتهم ضباط، في معارك مع القوات الحكومية منذ إنتهاء الهدنة الأممية في الثالث من أكتوبر 2022.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إنه تم، الاثنين، تشييع 4 من مقاتلي الميليشيا في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم، وذلك من ضمن 10 مقاتلين سقطوا خلال يناير الجاري، وتم تشييعهم على ثلاث دفعات، جميعهم ضباط برتب عالية، أحدهم عقيد، و3 منهم برتبة مقدم و2 برتبة رائد و4 برتبة نقيب، دون أن تشير - كعادتها - إلى تاريخ ومكان مصرع هؤلاء العشرة من عناصرها.

يذكر أن ميليشيا الحوثي ومنذ 3 أكتوبر الماضي وحتى 31 ديسمبر 2022، شيعت 146 من عناصرها، كان أكثرهم في شهر ديسمبر الذي شيعت فيه، وبحسب ما ورد في وسائل إعلامية خاضعة لها، 59 من مقاتليها، يليه شهر أكتوبر بـ49 مقاتلا، ثم نوفمبر بـ38 مقاتلا، فيما شيعت منذ مطلع يناير الجاري 10 آخرين.

ووفق الإحصائيات، فإن غالبية قتلى الحوثيين، ذوي رتب عسكرية عالية، منهم ضابط برتبة لواء، و2 برتبة عميد، و13 برتبة عقيد، و15 برتبة مقدم، و25 برتبة رائد، إضافة إلى 68 برتبة ملازم (أول وثاني)، و26 نقيبا، فيما كان البقية برتبة مساعد.