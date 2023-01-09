مقتل 10 من مليشيات الحوثي في مواجهات مع القوات الحكومية شمالي لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل 10 عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية، الإثنين، في مواجهات مع القوات الحكومية في جبهة كرش شمالي محافظة لحج جنوبي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن شباب نت"، إن "مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهة كرش بمديرية القبيطة".



وأضافت، أن المواجهات التي اندلعت عقب محاولة تسلل فاشلة للمليشيا، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من الحوثيين، شوهدت جثثهم مرمية في الشعاب المحاذية لمواقع كشرير والقصيرة.



وأشارت المصادر إلى مقتل 5 جنود من القوات الحكومية خلال التصدي لمحاولة التسلل، فيما لم يتوقف القصف المتبادل حتى ساعات المساء.



وكانت المليشيا الحوثية، قد حشدت قواتها خلال الأسابيع الماضية في منطقة الراهدة التابعة لمديرية خدير بمحافظة تعز المحاذية لمنطقة كرش وذلك في محاولة لتحقيق اختراق في محافظة لحج من جهة الشمال.

