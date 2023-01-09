أمن تعز يضبط معملا لتصنيع الخمور ويُلقي القبض على صاحبه

ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز، معملا لتصنيع الخمور، وألقت القبض على صاحبه بتهمة تصنيع الخمر وتوزيعه وبيعه؛ فضلاً عن تورطه في جريمة قتل وقضايا جنائية أخرى وصادر بحقه أوامر قهرية من النيابة.



ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، عن مصدر أمني بمحافظة تعز القول، أن عملية الضبط تمت بالتنسيق بين إدارة البحث الجنائي وقوات الحملة الأمنية بشرطة تعز بعد عملية رصد دقيقة وجمع معلومات عن مكان المعمل.



وأضاف أنه تم ضبط كمية من الخمور التي تم تصنيعها، وإيداع المضبوط الحجز وعمل محاضر جمع الإستدلالات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.



ودعت شرطة تعز جميع المواطنين التعاون معها في الإبلاغ عن وجود أي مشتبهين ببيع الخمور أو الترويج لها أو بيع أي مواد ممنوعة حفاظا على صحة وسلامة المجتمع، وفق موقع الوزارة.

