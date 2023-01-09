تجدد المعارك بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي جنوبي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - تجددت المعارك العنيفة بين قوات الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي الإرهابية، في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن شباب نت"، إن معارك ليلية استمرت حتى فجر اليوم، اندلعت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في جبهات القتال جنوبي المحافظة.



وأوضحت المصادر أن المعارك تجددت، إثر محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية إلى مواقع قوات الجيش والمقاومة.



وحسب المصادر فإن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة التسلل الحوثية وكبّدت المليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



والخميس الفائت أحبطت قوات الجيش هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها في جبهة الأعيرف والبلق الشرقي جنوبي مأرب، ضمن موجة تصعيد للمليشيا الحوثية بالتزامن مع استمرار تعنتها ورفضها للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق يقضي بتجديد الهُدنة وتوسيع فوائدها.

