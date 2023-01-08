الجيش اليمني يدمر مواقع عسكرية استحدثتها مليشيات الحوثي في جبهة ثرة شمالي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - دمرت مدفعية الجيش الوطني، الأحد، مواقع استحدثتها مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة ثره شمال شرق مديرية لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية لـ"يمن شباب نت"، إن "المليشيا الحوثية استحدثت مواقع جديدة في ميمنة جبهة عقبة ثره لغرض استخدامها في تنفيذ عمليات قنص ووضع قاذفات مدفعية الهاون".



وأشارت إلى أن المليشيا كانت بدأت فعليا استخدام موقعين من تلك المواقع الجديدة إلا أنها لم تتمكن من ايقاع أي خسائر بشرية في صفوف الجيش الوطني.



وأكدت المصادر، أن مدفعية الجيش الوطني دكت صباح اليوم الأحد المواقع الحوثية المستحدثة وأخمدت مصادر النيران الحية والمحتملة لتعود بعدها حالة الهدوء الحذر إلى الجبهة.



يشار إلى أن جبهة ثره تعد واحدة من الجبهات المتوقفة منذ سنوات عدا بعض الهجمات والقصف المتبادل الهادف للاستنزاف دون التقدم.

