اليمن.. إصابة طفلين برصاص قناص حوثي في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفلان، مساء الأحد، برصاص قناصة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "الطفلين عبدالله محمد الفقي (11 عاما) ومنور محمد عبده (9 أعوام) أصيبا بجروح مختلفة برصاص قناصة مليشيا الحوثي في منطقة الشقب جنوبي مدينة تعز.



وأوضح المصدر أن الطفل الأول أصيب بجروح في مناطق متفرقة من جسده جراء تطاير الشظايا، فيما الآخر أصيب في الكتف الأيسر والبطن.



وتعرضا للاستهداف من قبل قناصة مليشيات الحوثي المتمركزة في تبة الصالحين شرق الشقب وذلك أثناء مرورهما في طريق عام بالمنطقة، بحسب المصدر.



وتشير احصاءات حقوقية إلى مقتل نحو 8 أطفال وإصابة 81 آخرين في منطقة الشقب جراء القنص والقصف المباشر من قبل مليشيات الحوثي منذ بداية الحرب.

