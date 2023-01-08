بعد أشهر من اختفائه.. شرطة تعز تلقي القبض على أربعة متهمين باختطاف وقتل مواطن

المنامة - ياسر ابراهيم - ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، القبض على أربعة متهمين بينهم امرأة مشتبه بهم في اختطاف وقتل مواطن بمدينة التربة جنوبي المحافظة.



وقال مركز الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية، إن الشرطة تشتبه بمشاركة الجناة (م . ع . عبده) (ش . ع . عبده)- (ز. ع . محسن) (ف. ع . محسن) في اختطاف المواطن (قاسم أحمد الزبيدي) وقتله ودفنه بمنطقة حصبرة بالتربة.



وحسب البيان فقد تم إيداع المضبوطين الحجز رهن القضية واستكمال ملف جمع الاستدلالات تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية.



وعلم "يمن شباب نت" من مصدر أمني خاص، أن الأجهزة الأمنية في شرطة مديرية الشمايتين عثرت على جثة المواطن "الزبيدي" مقطعة إلى أشلاء داخل كيس ومدفونة في منطقة "حصبرة" في مدينة التربة جنوبي تعز، بعد أربعة أشهر من اختطافه واخفائه.



ولفت المصدر إلى أن المتهم الرئيسي بالقتل يعمل في محل المجني عليه، واشترك هو وشقيقه وزوجته وشقيقها بقتل "الزبيدي" بعد استدراجه قبل أن يتم تقطيع جثته ودفنها بهدف الإخفاء.



وأشار إلى أن خلافا نشب بين الجناة بعد مرور أربعة أشهر على الجريمة دفع أحدهم بالإبلاغ عن الحادثة.



والضحية "قاسم الزبيدي" هو من أبناء تهامة ويقيم في مدينة التربة منذ سنوات ويملك محل لبيع "الفحم والتنباك" وفق المصادر.



