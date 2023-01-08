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إب..مليشيات الحوثي تختطف 12 مواطنا بمديرية مذيخرة

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المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيات الحوثي الارهابية، 12 مواطنا في محافظة إب (وسط اليمن) في ظل انتهاكات واسعة تشهدها المحافظة.
 
وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي اقتحمت عددا من المنازل بمنطقة "خولان" بمديرية مذيخرة، وقامت باختطاف 12 مواطناً، ونقلتهم إلى سجونها في المديرية والمحافظة.
 
وأشارت المصادر أن الحملة الحوثية استمرت لعدة أيام وصاحبتها انتهاكات واسعة طالت النساء والأطفال.
 
وجاءت الحملة الحوثية هذه ضمن حملة واسعة شهدتها المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد دعوات ناشطين على مواقع التواصل للخروج في احتجاجات ضد المليشيا بسبب الفساد وتردي الخدمات.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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