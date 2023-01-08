القشطة ياسمين الخطيب تتحدى سما المصري بـ «مايوه أحمر» شبه عاري في حمام السباحة ومتابع: احلى من صافيناز و رانيا يوسف

فنون - ياسمين التهامي - تداولت صورة جديدة للكاتبة ياسمين الخطيب وهي في حمام السباحة، بعدما نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيسبوك.

حيث خطفت أنظار الجميع بصورة جديدة لها وهي ترتدي مايوه أحمر مثير وهي في حمام السباحة، مما أثار إعجاب الجمهور ومتابعيها عبر السوشيال ميديا.

وظهرت ياسمين الخطيب داخل حمام السباح بالشعر المبلول، ولم تكتب أي تعليق بل أكتفت بوضع “قلب أزرق”، مما جعل عدد من متابعيها بالتعليق على الصورة وجاءت التعليقات كالأتي: “الجمال عدى الكلام”، “من غير مكياج أحلى”.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، وهي تجلس على البسين وتستمتع بأجازتها الصيفية.



