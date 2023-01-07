عمران.. مواجهات مسلحة بين قبيلتين من حاشد وبكيل إثر نزاع على "مساقي زراعية"

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اشتباكات قبلية جديدة اليوم السبت بين قبيلتين من حاشد وبكيل في محافظة عمران الخاضعة لمليشيات الحوثي شمالي اليمن.



وقال مصدر قبلي لـ"يمن شباب نت" إن الاشتباكات اندلعت بين قبيلتي المنجدة من حاشد، وجوب من بكيل في مديرية جبل يزيد، إثر نزاع على "مساقي زراعية" في منطقة جوب بالمديرية.



وأضاف، أن مسلحين قبليين من المنجدة هاجموا قبيلة جوب، لتندلع الاشتباكات، بين الطرفين، دون سقوط أي قتلى، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة جرحى من الطرفين.



وأكد المصدر القبلي أن تحشيدات قبلية من الطرفين تتواصل في المنطقة، في ظل سياسة حوثية تعتمد إذكاء الحروب بين القبائل، وغياب أي وساطة قبلية تعمل على تهدئة الصراع.



وشهدت مناطق سيطرة الحوثي صراعات قبلية متعددة بعضها ضد الجماعة الحوثية نفسها كما في بني مطر بصنعاء، بينما شهدت محافظة إب قبل يومين مجزرة أدت لقتل 7 أشخاص بينهم مشرف حوثي وقيادي قبلي في الجماعة.



كما ارتفعت وتيرة الصراعات القبلية على المياه والعقارات والأراضي الزراعية في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

