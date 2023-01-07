اليمن..مليشيا الحوثي بتعز تستحدث معسكراً تدريبياً وتشرع في استقطاب المقاتلين

شرعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في استحداث معسكر جديد لها شمال شرق مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري في محور تعز، إن مليشيا الحوثي قامت بشق طريق من قرية الشاقة إلى جبل الوعل الواقع إلى الشمال الشرقي من مدينة تعز.



وأوضح العقيد عبدالباسط البحر، المتحدث العسكري في محور تعز، أن المليشيا الحوثية منعت المواطنين من رعي الأغنام في محيط الجبل الذي بدأت بشق الطريق إليه كما منعتهم من الطلوع إلى رأس الجبل.



وأضاف في إحاطة عن آخر المستجدات الميدانية بالمحافظة، أن المليشيا الحوثية استحدثت معسكراً بمواقعها في الشاقة شمال شرق جبل وعل، قُبالة مواقع الجيش في الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، وتمركزت بداخله.



ولفت إلى أن المليشيا بدأت بعمليات التسجيل للشباب من أبناء المنطقة بهدف التجنيد.



وأشار إلى أن المعسكر المستحدث يقع بالقرب من قرية الشاقة جوار مزرعة الدواجن وهو عبارة عن ميدان يبلغ 300 متر مربع.



يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المليشيا ببناء التحصينات والاستحداثات العسكرية في مختلف جبهات المحافظة، بالتزامن مع عمليات تحشيد متواصلة للعتاد والأفراد.

