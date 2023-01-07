خلعت جميع ملابسها وظهرت عارية كـ يوم ولدتها أمها.. عارضة الأزياء الإيرانية مَهْلَقا جابِري تثير جنون الشباب بإطلالتها الجديدة

فنون - ياسمين التهامي - أعادت حسابات تهتم بأخبار النجوم والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي نشر صور لعارضة الأزياء الإيرانية والحاملة لقب أجمل امرأة في العالم ماهلاغا جابري، وذلك أثناء خضوعها لجلسة تصوير سابقة أثناء الحجر المنزلي، وظهرت خلالها وهي شبه عارية وهو ما أثار حفيظة الجمهور الذي طالبوها بالاهتمام بجمالها الذي سيجعلها تتصدر قائمة وأن لا تلجئ إلى إثارة الجدل والبحث عن الشهرة بالتعري واستعراض مفاتن جسدها على السوشيال ميديا.

وكانت العارضة الإيرانية الشهيرة، قد نشرت جلسة التصوير في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وظهرت وهي باللانجري وحمالة صدر وسروالاً تحتياً، وفي صور أخرى كانت عارية تماماً وغطت جسدها بشرشف أبيض فيما اعتمدت في صور أخرى على ارتدائها لقميص أبيض فوق الملابس التحتية وفي صورة وضعت جاكيت على كتفيها فيما كانت من دون حمالة صدر وتركتها مفتوحة وبدا سروالها التحتي كما أسدلت شعرها في صور أخرى واختارت ربطه إلى الوراء في البقية كما نوعت بين وضع نظارات شمسية وعدمه.

إطلالة عارية من إيطاليا

كما ظهرت مَهْلَقا جابِري في إطلالة أخرى عبر حسابها على إنستجرام، بإطلالة جريئة من إيطاليا وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط.

و تحرص عارضة الأزياء الإيرانية مَهْلَقا جابِري على إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة التي تشاركها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعادة ما تظهر بالملابس الداخلية فقط متجاهلة انتقادات ونصائح المتابعين.

ومَهْلَقا جابِري دَشْتِسْتاني هي عارضة أزياء إيرانية أمريكية، مسلمة، ولدت في 17 يونيو 1989، في مدينة أصفهان ونشأت ودرست فيها، وفي 2009 هاجر إلى الولايات المتحدة ودخلت عالم الموضة احترافيًا، وعملت مع كل من فيليب بلين، وجيس، وميخائيل كوستيلو، ومارك جاكوبس وغيرهم. حتى أصبحت عارضة أزياء مشهورة عالميًا.

تتميز مَهْلَقا جابِري بعيونها ورقبتها الطويلة من بين العارضات المشرقيات وهي ذات شهرة واسعة في العالم العربي والهندي والغربي، عدا وطنها.