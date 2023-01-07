[ شبوة..نقابة المحامين تدين اختطاف مليشيا الانتقالي لأحد منتسبيها ]

أدانت فرع نقابة المحامين بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) اعتقال أحد منتسبيها من قبل إحدى تشكيلات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً.



وقالت نقابة المحامين في بيان لها، الجمعة، إن اعتقال المحامي (سالم سعيد باحكر) بعيدا عن الجهات القضائية يمثل مخالفة صريحة للقانون.



وحمّلت النقابة الأجهزة الأمنية مسؤولية الاعتداء على المحامي باحكر المعتقل خارج القانون أياً كانت الأسباب التي لم يكشف عنها بعد.



وطالبت النقابة مدير أمن المحافظة سرعة التوجيه والتحرك للإفراج عن المحامي سالم سعيد باحكر وعدم التعرض له، والتعامل معه عبر القنوات الرسمية متى ما استدعى الأمر.



يشار إلى أن محافظة شبوة باتت تشهد معدل انتهاكات متزايد عقب سيطرة المليشيا المدعومة إماراتياً على المحافظة في أغسطس من العام الماضي.

