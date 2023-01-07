شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 ملايين دولار.. الولايات المتحدة تبحث عن قيادي للقاعدة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة الإرهابي باليمن المدعو إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم "أبو أيمن المصري".

وقال بيان صادر عن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إن إبراهيم البنا هو آخر مؤسسي فرع القاعدة في اليمن، ولا يزال حيا.

وأضاف البيان أن البنا كان متورطا في الإرهاب منذ عقود، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

ويُعد البنا من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التزاما بالصمت وغيابا عن الواجهة.

كما يُعتبر "الأب الروحي" لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة.

يشار إلى أن الجيش اليمني ينفّذ طلعات كثيرة على أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وقد طال قيادات كثيرة منهم.

في حين تعمل الولايات المتحدة عبر طلعاتها أيضًا على إنهاء وجودهم.