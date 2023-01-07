شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخرهن أشواق اليريمي.. الحوثي يعتقل 1700 ‏امرأة "في ظروف سيئة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت الحكومة اليمنية، الجمعة، تواصل الانتهاكات الحوثية بحق الشعب اليمني والتي طالت الجميع بغض النظر عن النوع أو السن.

وبحسب الحكومة اليمنية، فإن عدد النساء المعتقلات وصل إلى 1700 امرأة في سجون الحوثي، بينهن المئات في ظروف سيئة.

وأوضحت الحكومة اليمنية على لسان معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، على "تويتر"، أن الاعتقالات مستمرة منذ ‏الانقلاب الحوثي في اليمن، وطالت أيضا حقوقيات وإعلاميات، داعية الأمم المتحدة إلى "الضغط للإفراج عن جميع المعتقلات"‎.

أشواق اليريمي

وأشار الإرياني إلى أن اختطاف الحوثيين للمذيعة التلفزيونية أشواق اليريمي، أثناء سفرها بين محافظتي صنعاء وذمار، بحجة عدم وجود محرم، واقتيادها لما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات، يعد امتدادا لجرائم اختطاف النساء وإخفائهن قسريا على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.

وتابع: "التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد النساء المختطفات في معتقلات الحوثيين منذ انقلابهم بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، يواصل الحوثيون اعتقالهن".

وبين أن المئات منهن في ظروف سيئة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ للقيم والأعراف اليمنية.

وناشد وزير الإعلام اليمني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بـ "إدانة هذه الممارسات الإجرامية التي تكشف حقيقة الحوثيين باعتبارهم تنظيما إرهابيا، وممارسة ضغط حقيقي عليهم لإطلاق سراح جميع المختطفات فورا، ووقف الجرائم والانتهاكات بحق النساء اليمنيات".