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تسريب صور فاضحة لـ جورجينا وهي في الحمام عارية تماماً بين أحضان شاب مفتول العضلات.. صورة ستجعل كريستيانو يفقد عقله

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فنون - سعد محمود - أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صورة جريئة لحبيبة النجم البرتغالي ، عارضة الأزياء "جورجينا رودريغز​"، وهي في "الحمام"، مع شاب مجهول الهوية. 

وظهرت جورجينا في الصورة المتداولة وهي ترتدي حمالة الصدر، وتيشرت قصير، بينما الشاب المجهول يرتدي ملابسه الداخلية فقط، وهو ما يرجح أنها أمضت ليلتها معه.

وقال مغردون إن صورة جورجينا، من المرجح أنها التقطت لها قبل علاقتها مع كريستيانو رونالدو، حيث أنها بلاشك كانت على علاقات عاطفية مع الشباب، مثل كريستيانو رونالدو الذي كان له أيضًا العديد من العلاقات، وأشهرها علاقته مع عارضة الأزياء الروسية" إيرينا شايك" قبل بضع سنوات.

يذكر إن جورجينا عادة ما تشارك جمهورها على السوشيال ميديا، صورا من حياتها الشخصية مع كريستيانو رونالدو، وعادة ما تتسم تلك الصور بالجرأة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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