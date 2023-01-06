إب.. مليشيا الحوثي تنهب وتحرق منازل وممتلكات مواطنين بفرع العدين

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الخميس، على نهب وحرق منازل وممتلكات مواطنين في مديرية فرع العدين غرب محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن عناصر تابعة للقيادي الحوثي المعُين مديراً لمديرية فرع العدين، جمال الحميري، أقدمت مساء أمس، على حرق منزل المواطن "منصور نعمان المزحاني" ونهب وحرق ممتلكات إخوانه وأفراد أسرته.



وأضافت، أن المسلحين الحوثيين قاموا بحرق 4 سيارات تابعة لأقاربه كما قاموا بترويع الأطفال والنساء وتشريدهم من منازلهم في حادثة قوبلت باستياء مجتمعي واسع.



جاء ذلك بعد ساعات من مقتل قياديين حوثيين وأربعة من مرافقيهم برصاص المواطن "منصور المزحاني" الذي قُتل هو الآخر في تبادل إطلاق النار على خلفية خلاف على قطعة أرض حاول القياديان الحوثيان السطو عليها في منطقة القاسمية على الخط الرابط بين (إب ـ الحديدة) بمديرية فرع العدين.



