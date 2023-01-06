شمس الكويتية تتعدي كل المحظور في مقطع ساخن مسرب مع شابين واحدهم يحملها بطريقة خادشة

بيروت - ثريا شاهين - وثق مقطع فيديو متداول على تويتر، ظهور الفنانة شمس الكويتية، وهي تحاول الاعتداء على شاب بالضرب.

وأظهر مقطع الفيديو، الفنانة شمس الكويتية وهي تعتدي على شخص بالضرب، فيما حاول شخص آخر إمساكها ومنعها من إيذاء الشاب، والذي زحف على الأرض للابتعاد عنها.

وتداول رواد مواقع التواصل الصورة على صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي معلقين عليها قائلين أنها تعرضت لعمليات تكبير لمؤخرتها.

يذكر أن شمس نشرت مسبقا فيديو لها على خاصية القصص القصيرة "الستوري" على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بروب الاستحمام الأبيض.



