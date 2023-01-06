"منطقة عسكرية".. الجيش يدعو المسافرين تجنب المرور بالطرق الصحراوية شرقي الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، كافة المسافرين، إلى تجنب المرور عبر الطريق الصحراوي الواقع إلى الشرق من محافظة الجوف، بإعتباره منطقة عسكرية.

وحسب "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، فإن المنطقة الجغرافية من (العلم - الفرايد، الكنائس، والخطوط الترابية المؤدية إليها من الخط الأسفلتي العام) منطقة عسكرية محظور المرور منها.

وأكد البيان، أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على سلامة وأمن المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم.

وشدد البيان على الجميع بالالتزام بالسير على الخط الأسفلتي العام (العبر - الرويك - مأرب، ومنها إلى الجوف - صنعاء).

يأتي هذا بعد أيام من إغلاق خط (الرويك ـ الجوف) الصحرواي، وتحويله مسار المسافرين، باتجاه خط المطار شمال مدينة مأرب.

ودشنت وزارة الدفاع، الخميس العام التدريبي والقتالي والعملياتي الجديد 2023 في محافظة مأرب.



وقال رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز: "إن هذا العام سيكون عام الاعداد والاستعداد والتدريب والتأهيل من أجل انجاز المهام الموكلة في عموم القوات المسلحة وفي مقدمة هذه المهام الخلاص من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة العربية".



من جانبه أكد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول "أن العام 2023 سيشهد رفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة في مختلف مجالات التدريب القتالي والعملياتي والمعنوي من اجل الوصول بالمقاتلين الى درجة الاحتراف بما يمكنهم من خوض المعركة الفاصلة لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة".

