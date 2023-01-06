 عدن.. سائق مخمور يصدم ثلاثة مواطنين ويصيبهم بجراح خطيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة مدنيين، بحادثة اصطدام سيارة، كان يقودها سائق وهو في حالة سُكر، بمدينة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن الأجهزة الأمنية بمديرية البريقة ألقت القبض سائق السيارة بعد صدمه ثلاثة مدنيين وهو في حالة سكر صباح الأربعاء.

وأوضحت المصادر، لـ"يمن شباب نت"، إن ثلاثة مدنيين أصيبوا أحدهم إصابته خطيرة؛ جراء اصطدام سيارة بهم خلال جلوسهم في مقهى على الشارع العام، بمديرية البريقة.

وبينت المصادر، أن سائق السيارة المدعو "نصر العرار"، كان في حالة سكر خلال الحادث وقبض عليه مع مرافقه الذي كان معه.

