عدن.. حملة أمنية لإزالة البناء العشوائي في مديريتي خور مكسر ودار سعد

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، ومعها الهيئة العامة للأراضي حملة لإزالة البناء العشوائي في منطقة العماد المشتركة بين مديريتي خور مكسر ودار سعد.

وشملت الحملة الأمنية إزالة كل البناء والبسط العشوائي على كل مخططات الجمعيات التعاونية السكنية، وجرى في اليوم الأول للحملة إزالة بناء عشوائي لأحد مصانع البردين.

كما قامت الحملة بإزالة بعض البنايات غير الرسمية في منطقة العماد، والتي كانت مبنية على اراضي مملوكة لموظفي الدولة بالجمعيات السكنية وصرفت لهم قبل حوالي 30 سنة من قبل الدولة.

يشار إلى أن الحملة ستتواصل في مخططات الجمعيات السكنية المقدرة ب 30 كيلو متر مربع الممتدة من جولة كنديان ركسي شرقا حتى جولة المصعبين غرباً.