انت الان تتابع خبر في مشهور سناب شات في السعودية تتحدى سما المصري و تدخل عالم الاباحية وتستعرض جسدها العاري أمام الكاميرا والجمهور: بتقلد رهف القنون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على أنغام أغنية خالد عبد الرحمن "رعش قلبي" ظهرت السعودية "مودل اش"، بمقطع فيديو وهي تستعرض جسدها بطريقة جريئة وتسير على خطى مواطنتها "رهف القنون" التي بدأت مشوارها باستعراض جسدها على منصات التواصل ثم تحولت تدريجيا إلى عالم البورنو والأفلام الإباحية.

مودل اش، التي تقيم في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، نشرت الفيديو الجديد على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "lnstagram" وظهرت خلاله وهي ترتدي فستان شفاف مقطع يكشف أجزاء واسعة من جسدها، واستعرضت صدرها ومؤخرتها بطريقة فاضحة أثارت غضب وسخط رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغلقت المودل السعودية خاصية التعليقات على الفيديو حتى لا تتعرض لهجوم المتابعين لها كالعادة.

وتشارك المودل اش جمهورها على السوشيال ميديا صور وفيديوهات من حياتها اليومية، وتحرص على اثارة الجدل بجرأتها الزائدة وتعمدها اظهار مناطق حساسة من جسدها.

وفي وقت سابق خلال الساعات الماضية نشرت المودل اش صورة لها وهي شبه عارية، حيث ارتدت فستان قصير باللون البرتقالي كشف معظم أجزاء صدرها، وهو ما جعل المتابعين يشبهها بمواطنتها رهف القنون.

ويتوقع المتابعون أن تلحق المودل اش بمواطنتها رهف القنون إلى عالم الأفلام الإباحيّة خلال وقت قصير، مشيرين في ذات الوقت إلى أنها تمتلك مقومات جمال وتناسق جسمها أفضل من رهف القنون، وهو ما قد سيجعل شركات إنتاج الأفلام الإباحيّة تتهافت عليها و تغريها بالعروض الكبيرة.

ويوضح المدون السعودي عبدالله القحطاني أن المودل اش، ورهف القنون، وغيرهم من السعوديات الهاربات خارج البلاد، لا يمثلون المرأة السعودية المحتشمة والملتزمة بتعاليم الإسلام وعادات المجتمع السعودي المحافظ.