الصاروخ نسرين طافش تعري عوراتها بدون ملابس داخلية ومتابع: احلى من سما المصري و صافيناز

فنون - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل وبعض الصفحات التي تهتم باطلالات الفنانات المثيرات للجدل مجموعة صور للفنانة نسرين طافش ظهرت بها بوضعيات جريئة بدون ملابس، احدى الصور كانت في المسبح، التقطتها طافش للجزء العلوي من جسدها وبدت مثيرة كأنها لم ترتد شيئا وبشعر مبلل، وفي فيديو آخر ظهرت وهي تمشي أمام مسبح وترتدي حمالة صدر وهوت شورت وفوقهما روب أسود، مع طاقية ونظارات شمسية.

وفي صورة أخرى ظهرت نسرين طافش بصورة خلفية لها من داخل المسبح ولم ترتد اي شيء وكانها عارية لفتت بها انظار المتابعين الذين عبروا عن صدمتهم من جرأة نسرين طافش، وتساءلوا عن سبب اعتماد طافش مؤخرا للاطلالات الجريئة والمثيرة للجدل اكثر من تركيزها على الفن والدراما.

والجدير بالذكر ان الفنانة نسرين طافش، قد أعلنت عبر حسابها بموقع تويتر عن انسحابها من المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "المداح" الجزء الثاني، بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطها رسميا بمسلسل اخر وهو جوقة عزيزة في سورية، مما يستحيل التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت، وانكرت اي اساعة مرتبطة بأسباب انسحابها.



