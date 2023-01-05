اليمن.. قوات الجيش تحبط هجوماً عنيفا لمليشيا الحوثي جنوبي مأرب

أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، فجر اليوم الخميس، هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقالت مصادر عسكرية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت في وقت متأخر من مساء أمس، هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش والمقاومة في جبهة الأعيرف والبلق الشرقي جنوبي مأرب، اندلعت على إثره معارك عنيفة بين الجانبين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.



وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تصدت للهجوم الحوثي بعد معارك استمرت حتى فجر اليوم، وكبّدت المليشيا خسائر مادية وبشرية، وأجبرت بقية العناصر المهاجمة على الفرار.



يأتي ذلك ضمن موجة تصعيد جديدة ترتب لها مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات القتال، وذلك بعد مُضي أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وفشل جهود تجديدها.

