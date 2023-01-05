اخبار الخليج / اخبار اليمن

الصاروخ رانيا يوسف تنافس القشطة سما المصري بالبكيني الزهري دون رقيب أو حسيب ..من سيفوز

0 نشر
0 تبليغ

فنون - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل، وبعض الصفحات التي تعنى بأخبار المشاهير، مقطع فيديو للممثلة المصرية ، كانت قد نشرته على صفحتها في انستغرام بوقت سابق أثناء زيارتها لأحد الشواطيء، وظهرت به مرتدية البكيني الزهر، ووضعت فوقه قطعة سوداء وخرفة كشفت المستور، وسدلت شعرها، كما وصورت نفسها من الخلف لتتعمد الإثارة.

وتعرضت رانيا يوسف للكثير من الانتقاد بسبب تعمدها للإثارة واستعراض جسدها دون حسيب او رقيب حسب وصف الجمهور، لكن البعض أكد على حريتها الشخصية، وتغزلوا بجمالها واطلالتها.

هذا وأشعلت رانيا يوسف التويتر مؤخرا بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي، وظهرت مرتدية بروتيل أسود، وقبعة سوداء، وربطت قميصها حول خصرها، نالت بها اعجاب متابعيها.

وعلى صعيد آخر، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بإحالة الدعوى المقامة ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي تطالبها بتعويض مالي 5 ملايين جنيه لسب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس إلى الخبراء.


الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا