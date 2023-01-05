شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن ينفي استحواذ "زينيث" الهولندية على أصول نمساوية في نفط شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفضت الحكومة اليمنية، الأربعاء، استحواذ شركة زينيث الهولندية على حصة (OMV) النمساوية في القطاعات النفطية (S2 و3 و70) في محافظة شبوة.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية قالت إن شركة الطاقة العالمية زينيث الهولندية "Zenith Netherlands" استحوذت على أصول شركة "OMV" النمساوية باليمن بصفقة قيمتها 21 مليون دولار.

ونفت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية في بيان صحة تلك المزاعم والتصريحات الإعلامية التي أطلقتها شركة زينيث، حيث لم يتم إبرام أي اتفاق معها وأن وزارة النفط ما زالت تدرس الوثائق المقدمة من شركة (OMV).

واستغرب البيان من إصدار شركة زينيث مثل هذه التصريحات المنافية للحقيقة، محملة الشركتين مسؤولية نشر مثل هذه الأخبار المضللة للرأي العام.

وأكد البيان عدم موافقة وزارة النفط والمعادن اليمنية على استحواذ شركة زينيث الهولندية للطاقة (Zenith Energy) على حصة شركة (OMV) النمساوية في القطاعات النفطية (S2 و3 و70).

وأوضح أن وزارة النفط والمعادن اليمنية لديها شروط تنظمها اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، يأتي في مقدمتها الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخلي أو البيع والتي تشترط أن تكون الشركة المشترية والمشغلة للقطاع معروفة وعالمية وتتمتع بالقدرة المالية والكفاءة الفنية.

وأشارت إلى أنها ما زالت ترى بأن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة لدى الوزارة وهيئة النفط، ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالات التخلي عن ملكية الحصة المملوكة لشركة (OMV).

وكانت شركة زينيث الهولندية "Zenith Netherlands" أعلنت أنها وافقت على الاستحواذ على أصول الطاقة التابعة للشركة النمساوية العاملة في اليمن والتي يبلغ أكبر حصصها في حقل العقلة 2 النفطي في محافظة شبوة.

وسبق أن أفصحت الشركة النمساوية (OMV) عن نيتها بيع حصتها في حقل العقلة في يونيو الماضي، لكنها لازالت تحتاج موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها لإبرام صفقة البيع.