الحكومة توجه بوقف حسابات المنظمات في البنوك التي لا تخضع للرقابة

المنامة - ياسر ابراهيم - عممت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، على كافة الجمعيات والمؤسسات المدنية الأهلية بعدم فتح حسابات مصرفية داخل بنوك ليست خاضعة لرقابة البنك المركزي عدن.



وبحسب رسالة التعميم التي أصدرها مدير عام مكتب الوزارة في عدن، الدكتور محمد حمود أحمد، فإن هناك توجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تحديد البنوك المعتمدة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي - عدن والكائن مراكزها الرئيسة في العاصمة المؤقتة عدن.



وحدد التوجيه أربعة بنوك رئيسة هي: "البنك الأهلي اليمني، بنك التسليف التعاوني الزراعي، بنك عدن للتمويل الأصغر، وبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر".



وطالب التوجيه تلك المؤسسات والجمعيات بسرعة تصفية وإغلاق أي أرصدة أو حسابات خارج البنوك المعتمدة في التعميم.

وخاطب التعميم جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، بإيقاف فتح أي حسابات رئيسة، وإيقاف فتح أي حسابات فرعية لأنشطة ومشاريع منظمات مجتمع مدني تنفذها بتكليف أو تمويل من جهات أو أشخاص أجنبية أو محلية في بنوك لا تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي في عدن.



نص التعميم