جبايات جديدة.. مليشيا الحوثي تستحدث ميزانًا لوزن الشاحنات في "جهران"

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتحت مليشيا الحوثي ميزان جديد في مديرية جهران، محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء، لفرض مزيدًا من الجبايات على شاحنات نقل البضائع.

وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي افتتحت ميزان محوري بمديرية جهران، لوزن الشاحنات مقابل رسوم تبدأ بخمسين ألف ريال، وذلك بعد المبالغ التي يتم دفعها في المنافذ التي استحدثتها المليشيا مؤخرا في البيضاء وإب وبني مطر وسَقَم والراهدة بتعز وغيرها.

وخلال السنوات الماضية افتتحت مليشيا الحوثي عددا من المنافذ وفرضت رسوم جمارك وجبايات إضافية على التجار، إضافة الى الرسوم التي يتم تحصيلها في الموانئ والمنافذ الرسمية.

يأتي هذا في ظل تصاعد حملاتها المناهضة للقطاع الخاص، ورفع الجمارك والضرائب والتحسين وغيرها، والتي تهدف من خلالها الى استحواذها على عملية الاستيراد والتصدير، وتهريب رؤوس الأموال.

وافتتحت مليشيا الحوثي هذا الميزان الجديد، مدشنة بذلك عام جديد من الجبايات، التي يتحملها عادة المواطنين، حيث يتم رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية من قبل التجار، كتعويض على الجبايات التي يتم نهبها من قبل المليشيات.

ومع استمرار فرض مزيد من رسوم الجمارك والجبايات التي يتم تحصيلها بالقوة على السائقين، ترفض المليشيا الحوثية دفع مرتبات الموظفين للعام السادس على التوالي.